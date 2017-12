SLM opent volgend jaar toeristenbureau in Den Haag

27 december 2017 | |

De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) zal het passage kantoor in Den Haag, rond februari 2018 heropenen. Dit zal als toeristenbureau voor Suriname worden heropend in samenwerking met METS Travel and Tours, Residence Inn en de Suriname Hospitality and Tourism Association (Shata). Geïnteresseerden zullen daar informatie kunnen inwinnen over alle touroperators en oorden in Suriname.

Dat vertelde Robbi Lachmising, directeur van de SLM, afgelopen weekend aan De Boodschap. Lachmising gaf aan dat de SLM grootse plannen heeft voor de toekomst waaronder uitbreiding van haar vloot. Voor de regionale route zal er een Boeing 737 van het model 700 worden aangeschaft.

Daarnaast wordt de mid atlantische vloot vervangen. In 2019 loopt de lease van het contract van de nu opererende Airbus A340 af. Daarna zal de Dreamliner (Triple 7 of 787) die met twee motoren in plaats van vier vliegt worden ingezet aldus de directeur.