Oudjaarsviering Suriname ook in NL op Bakkana Owru Yari Party

26 december 2017 | |

De jaarwisseling staat voor de deur. In Suriname gaan op oudjaarsdag jaarlijks duizenden mensen ’s middags de straat op om uitgebreid de afsluiting van het oude jaar te vieren. Het festijn dat in Paramaribo plaats vindt, wordt ook wel Surifesta Owru Yari genoemd. Het feest gaat door tot de vooravond, waarna men voor middernacht richting huis gaat om de jaarwisseling met vrienden en familie door te brengen. Ook in Nederland is dit traditie en wel op de Bakkana Owru Yari Party voor Noord-Holland in The BOX Amsterdam en voor Zuid-Holland in de Maassilo Rotterdam!

Bakkana Owru Yari Party

Op BakkaNa in The BOX Amsterdam kun je van 14.30u – 21.30u onder meer genieten van Jonna Fraser, Dyna, SBMG, Rolf Sanchez, Gio, La Fiesta, Ondrofeni, Nafthaly Ramona, Benjamin Beacher, Duane Franklin, D-Rush en meer! Op BakkaNa in de Maassilo Rotterdam kun je van 14.30u – 21.30u in 3 area’s(!) onder meer genieten van Dyna, SFB, F1rstman, Rolf Sanchez, Gio, Patrick Paul, Passion, La Fiesta en nog vele anderen.



Owru Yari Warming-UP!

Voor het zover is nemen we op zaterdag 30 december 2017 alvast afscheid van het jaar 2017 en maken we ons klaar voor de jaarwisseling op de Owru Yari Warming-UP party in de Sir Winston Club te RIJSWIJK! We gaan van 23.00u – 04.00u helemaal los op LIVE muziek van de populaire kaskawina formatie *PASSION en allround band *2-REMEMBER. Tussendoor draaien top DJ’s *MIKE MOTION en *SENZY de lekkerste hits!