Chinese ondernemer ziet wel been in Surinaams ethanol

26 december 2017

PARAMARIBO, 26 dec – SinoSu Development Group gaat ethanol en suiker produceren in Suriname. Het gebeurt in Nickerie, hetzelfde district waar Staatsolie een miljoeneninvestering in suikerrietteelt de grond in boorde. Formeel heette het dat het bedrijf moest bezuinigen. Critici met voldoende politiek gewicht vonden al vroeg dat Staatsolie maar moest ophouden met haar ethanolplan. SinoSu Development Group krijgt een stuk land van veertigduizend hectare ter beschikking.

Dit is vastgelegd in een overeenkomst tussen het ministerie van Landbouw Veeteelt & Visserij en de Chinese ondernemer. De suikerriet zal worden verwerkt tot ethanol en suiker, meldt het Nationaal Informatie Instituut. De bedoeling is in 2019 van start te gaan na een haalbaarheidsstudie. Het was ook na een haalbaarheidsstudie dat Staatsolie in 2013 haar project lanceerde. De suikerindustrie zou herleven.

Ter vergelijking, buurland Guyana verdient aan suiker alleen ruim honderd miljoen dollar per jaar. Het project paste keurig in het zo vaak beleden idee van ‘diversificatie van de economie’. Samen met Braziliaanse deskundigen was een kwekerij opgezet. Volgens het bedrijf zou op den duur ethanol worden geproduceeerd voor lokaal verbruik en export. Ook zou voldoende suiker beschikbaar komen voor de lokale behoefte.