Journalist Van Maele bij vertrek uit Suriname: ik spring uit rijdende trein

23 december 2017

PARAMARIBO, 23 dec – “Ik spring uit een rijdende trein en het is nooit een juist moment om te gaan, want er blijven in Suriname steeds dingen gebeuren. Na acht jaar moet je dan gewoon stellen: het is tijd.” Dit zegt de Belgische journalist Pieter Van Maele. Na acht jaar werken in Suriname, is hij klaar is voor een missie elders. Zo op de valreep kreeg hij de Surinaamse politiek nog op haar achterste poten.

Het betreft het artikel over de financiële perikelen rond De Surinaamsche Bank. En de rol van de regering daarin. Het artikel leidde tot onder meer driftig gesteiger van vooral minister Gilmore Hoefdraad. Die beweerde zowaar dat het allemaal uit de duim gezogen was. “Dat de minister van Financiën zo wild om zich heen begon te schoppen deed me niet twijfelen aan het artikel of mezelf”, zegt Van Maele tegenover de Ware Tijd.

De Suriname-missie is ten einde. Sommigen willen het linken aan het stof dat het artikel heeft doen opwaaien. Maar is dat waar? “Die opmerking werd ook geplaatst: het zal wel zijn omdat hij zich geïntimideerd voelt omdat hij te veel dingen heeft geschreven”, zegt Van Maele. Het is gewoon tijd om op te breken. In de afgelopen acht jaren schreef Peiter van Maele voor onder meer de Ware Tijd, Parbode, Trouw, De Groene Amsterdammer en De Standaard.