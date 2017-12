Surinaamse ex-politicus mag vrijuit van OM in zaak decembermoorden

19 december 2017 | |

PARAMARIBO, 19 dec – Het Openbaar Ministerie heeft vrijspraak gevorderd tegen Iwan Krolis. De voormalige leider van de Progressieve Arbeiders& Landbouwers Unie, PALU, valt niets te verwijten. Er kan namelijk niet worden bewezen dat Krolis de hand had in de executie van vijftien mannen op acht december 1982.

Volgens auditeur-militair Roy Elgin is er geen bewijs voor handen. Hij had dan ook geen andere keus dan vrijspraak te eisen voor Iwan Krolis. De medeoprichter van de PALU was een prominente politieke figuur in de jaren tachtig. Na de moorden had de partij nog veel te brokkelen in de politiek. Partijleden namen zelfs deel aan de regering die werd gevormd na het aftreden van premier Neyhorst.

Deze gaf zijn portefeuille terug na het bekend worden van de gruweldaden in het Fort Zeelandia. Krolis is ook verhoord tijdens de justitiële aanloop van het strafproces. Hij heeft steevast ontkend dat hij of de PALU betrokken zijn geweest. Volgens Krolis was de PALU uit de gunst gevallen en dat nog voor de executies. Toch beweerden getuigen dat Krolis gezien is in het fort. Krolis noemde het ‘onlogisch’.