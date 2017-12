Gezondheidswerkers Medische Zending Brownsweg leggen werk neer

19 december 2017 | |

Medewerkers van de stichting Medische Zending te Brownsweg in Suriname hebben op maandag 18 december massaal het werk neergelegd. Zij hebben de poli verlaten en zijn afgereisd naar het Coördinatiecentrum in Paramaribo. Zolang de concrete veiligheidsmaatregelen op het complex van het gezondheidscentrum te Brownsweg uit blijven gaan de medewerkers niet naar het werk. Het personeel eist onmiddellijke omrastering van het complex, alle woningen moeten voorzien worden van dievenijzer en er moet vooral s’ avonds een permanente bewaking geplaatst worden.

In de nacht van zondag op maandag werd wederom ingebroken in de woning van een personeelslid. In dit geval de woning van de permanente arts, An van Immerseel. Zij werd wakker door het geluid aan de deur en sloeg alarm. De dieven vertrokken zonder succes. “Ik kan voorlopig niet daar slapen. Ergens ben ik bang dat ze in de nacht terug keren omdat ze nog geen succes hebben bereikt. Deze inbraak is de achtste sinds mei. Bij twee van de vorige gevallen is het de inbrekers gelukt tot helemaal in de slaapkamer binnen te dringen en de slachtoffers met de dood te bedreigen.

In een meeting maandagmorgen met de directie op het coördinatiecentrum is aan de werknemers de optie voorgehouden om ter garandering van de zorg overdag te worden vervoerd van Paramaribo naar Brownsweg. Deze optie is direct van de tafel geveegd. Volgens de gezondheidswerkers is er al lang genoeg door de vinger gekeken met betrekking tot de veiligheid van hun leven, have en goed. Zij vragen ook de ondersteuning van de dorpsleiding om mee te werken aan een oplossing van dit vraagstuk.

Momenteel is de directie van de Medische Zending bezig de hulp van het Nationaal Leger in te roepen om de dienstverlening van het gezondheidscentrum Brownsweg te herstellen. Ook worden bedrijven opererend in de omgeving benaderd voor steun bij de beveiliging van het complex. Spoedgevallen worden voorlopig door het gezondheidscentrum te Klaaskreek opgevangen.