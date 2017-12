Eerste Nollywood film in Nederland bij Pathé

19 december 2017 | |

Bollywood films in Nederland kenden we al, maar binnenkort kan het publiek ook in de grote bioscopen genieten van Nollywood films. Nollywood- vernoemd naar de Nigeriaanse fimindustrie- is na de Indiase Bollywood, de tweede grootste filmindustrie ter wereld. Wegens groot succes in Britse bioscopen is de Nigeriaanse kaskraker ‘The Wedding Party 2: Destination Dubai’ vanaf 4 januari 2018 te zien bij Pathé.

Sinds 2008 richt Evritfilms, een vooruitstrevende en onafhankelijke filmdistributeur uit het Verenigd Koningrijk, zich op het distribueren en promoten van Afrikaanse films in Britse bioscopen om zo meer aandacht te schenken aan films die normaal gesproken nooit op het grote scherm vertoond zouden worden. En na succesvolle filmreleases in het Verenigd Koningrijk, is het nu eindelijk tijd om de markt in multicultureel Nederland te betreden met als doel niet alleen liefhebbers van internationale (Afrikaanse) films te bereiken, maar ook de booming Afrikaanse filmindustrie, Nollywood, in de Benelux op de kaart te zetten.

Wekelijks worden er namelijk in Nollywood ongeveer 50 films per week gelanceerd, met ongekend internationaal succes. Evritfilms hoopt in samenwerking met Pathé bioscopen in Nederland meer aandacht te genereren voor internationale Nollywood kaskrakers.

‘The Wedding Party 2: Destination Dubai’ is het vervolg van de succesvolle romcom ‘The Wedding Party’. De eerste film van de reeks speelde zich af in Nigeria waarbij het echtpaar Dunni(Adesua Etomi – één van de meest succesvolle Nollywood actrices) en Dozie (Bankole Wellington – welbekende Nigeriaanse zanger en acteur) in het huwelijksbootje stapten en dit ging niet zonder slag of stoot: Denk aan allerlei hilarische familiedrama -en taferelen tot aan exen en onuitgenodigde gasten. De eerste film leverde in Nigeria maar liefst 1.1 miljoen euro op en overtrof zelfs Hollywood blockbusters waaronder ‘Assassins Creed’en ‘Batman vs. Superman’!