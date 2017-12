Binnenkort ook betalingen met Bitcoin in Suriname?

18 december 2017 | |

OMNIA-Tech organiseert op dinsdag 19 december een presentatie over cryptocurrency in Suriname. cryptogeld is een soort digitale munteenheid, die vaak gebruikt wordt als alternatief geldsysteem voor de reguliere geldsoorten. De eerste en grootste is Bitcoin. Een van de sprekers is Navarro Alvares. Hij is bezig met gesprekken met verschillende bedrijven in Suriname om de invoering van betalen met Bitcoin ook in Suriname te bewerkstelligen.

Cryptocurrency moet volgens Alvares, cryptocurrency expert, gezien worden als digitaal goud. Het wordt gebruikt als ruil en betaalmiddel online, waarbij je geen banken en andere instanties als de overheid nodig hebt om betalingen te kunnen doen. Volgens Alvares is dit systeem veiliger dan een bankrekening. Ook is het waardevast en kan je het makkelijk verhandelen waardoor je ook minder kosten hebt.

Als men in de media hoort dat Bitcoins online zijn gestolen betekent dat niet het netwerk gehackt is maar de Bitcoinwallet van een persoon. Iemand heeft kunnen achterhalen wat het password is van je account en op die manier is het makkelijk om je account over te nemen en de Bitcoins te stelen. Mar voor zover bekend is netwerk of te wel de Blockchain van Botcoin nooit gehackt.

Alvares geeft aan dat op dit moment cryptocurrency een maatstaf is waar alle grote landen zich aan proberen vast te klampen omdat het om een enorme markt gaat en het is niet meer te stoppen. De groei van Crytocurrency is zodanig toegenomen dat Bitcoin nu wordt gebruikt ‘reserve currency’ (reserve geldeenheid).

Navarro Alvares voorspelt zelfs dat men in de komende 3 tot 5 jaar de grootste verschuiving van rijkdom in de mensheid zal meemaken. Dat komt alleen maar door de privatisering van de hele financiele branche wereldwijd wordt geprivatiseerd. Ook voor Suriname kan het voordelen opleveren. Het is gebleken dat landen waarin het financieel heel erg slecht gaat men over gaat tot Bitconimizing van de economie. Hiermee wordt de mogelijkheid geschapen om in het land bij verschillende bedrijven te betalen met Bitcoins.[Photo credit: btckeychain]