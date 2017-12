Expositie Zwart en Revolutionair in Vereniging Ons Suriname

14 december 2017 | |

Vorige maand is de tentoonstelling ‘Zwart en Revolutionair: het verhaal van Hermina en Otto Huiswoud’ geopend in het pand van Vereniging Ons Suriname aan de Zeeburgerdijk in Amsterdam. In The Black Archives ontdekte New Urban Collective het verhaal van twee zwarte revolutionairen: Hermina en Otto Huiswoud. Het bleek een verborgen geschiedenis te zijn van een strijd tegen kolonialisme, racisme en economische ongelijkheid.

Hun levensloop bracht Hermina en Otto Huiswoud in contact met een internationaal netwerk van antikoloniale denkers, schrijvers en activisten, zoals Anton de Kom, Marcus Garvey, W.E.B. Du Bois en Langston Hughes. Middels unieke archiefstukken en persoonlijke documenten van Hermina en Otto Huiswoud en kunstwerken van kunstenaars Iris Kensmil, Brian Elstak en Raul Balai maakt The Black Archives een verhaal dat lang verborgen is gebleven weer zichtbaar. Bezoekers worden aangemoedigd om samen met The Black Archives deze geschiedenis te ontdekken. De expositie is ontwikkeld met ondersteuning van het Amsterdam Museum.

Open van t/m 24 februari 2018

Vrijdag, zaterdag en zondag van 10:00 tot 18:00 uur

Entree: €5,- p.p. (korting voor groepen en klassen)

PLAATS:

Vereniging Ons Suriname

Zeeburgerdijk 19-A

1093 SK Amsterdam

Te bereiken met o.v. tram 14 (stopt voor de deur), tram 10 (halte Hoogte Kadijk) en bus 22 vanaf Adam C.S.