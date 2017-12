Jaarlijkse Family Christmas Show van Marlène’s dansschool

13 december 2017 | |

Balletschool Marlène en Marlène’s Ballet Company in Suriname presenteren op 15, 16, 17 en 18 December de jaarlijkse Family Christmas Show. Het thema dit jaar is ’20 years of Christmas’ en de show is te zien in de Schouwburg van Thalia te Paramaribo. Kaarten zijn te koop bij SunIce Wilhelminastraat en Bed Bath & More in de Hermitage Mall.

De Family Christmas Show is inmiddels een traditie in Suriname en een initiatief van Marlène Lie-A-Ling. Haar dansschool werd opgericht op 3 november 1975 en biedt thans een gevarieerd programma van Klassiek-, Modern-, Jazz Ballet en Folklore.

Lie-A-Ling geeft sinds 1971 balletlessen in Suriname. Ze is mede oprichter en prima ballerina van het Nationaal Ballet Suriname geweest tot en met 1982. Ook is ze oprichter en Artistiek directeur van Balletschool Marlène, Marlène’s Ballet Company (MBC) en het Folkloristisch Ensemble Paramaribo (FEP).

Vorig jaar was de show in Suriname een week van tevoren uitverkocht.