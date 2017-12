Suriname vraagt spoedlening bij Oppenheimer aan

12 december 2017 | |

PARAMARIBO, 12 dec – De regering heeft dringend minstens vijf en zeventig miljoen dollar nodig. Oppositieleider Chandrikapersad Santokhi (VHP) verklapte in het parlement dat aangeklopt is bij internationaal financierder Oppenheimer. Minister Gilmore Hoefdraad van Financiën had kort tevoren uitgepakt over de financieringsplannen van de regering. Over Oppenheimer was met geen woord gerept.

Het geld is kennelijk nodig om het gat te dichten in de begroting. De oppositie staat uiterst sceptisch tegenover de aanpak van de regering. “Ik geloof geen woord meer van wat deze minister zegt. Na de verkiezing is gezegd dat er een crisis is, dan komt er een stabiliteitsplan waarin van alles wordt beloofd, dan zal het goed gaan in 2017 op weg naar 2018”, zei Krishna Mathoera (VHP).

Uiteindelijk blijkt het toch maar uit te draaien op opnieuw een kredietaanvraag. Volgens Oppenheimer zelf wil de regering het geld voor het einde van dit jaar opnemen. De oppositie heeft vaker gewaarschuwd tegen het keer op keer aangaan van leningen. De kans is groot dat het geld niet terug betaald kan worden. Het land zal op gegeven moment zijn eigen huishouding niet meer kunnen financieren. Aan het lenen zal dan geen eind komen.