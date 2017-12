Weer grote partij cocaïne uit Suriname ontdekt in NL

8 december 2017 | |

Het Openbaar Ministerie Rotterdam maakte gisteren bekend dat eerder deze week in de haven in een container uit Suriname 184 kilo coke is ontdekt. Voor de smokkel is een 77-jarige man opgepakt. Hij wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de invoer van de container met cocaïne vanuit Suriname. Er zijn doorzoekingen gedaan in zijn woning in Rotterdam en in een bedrijfspand in Capelle aan de IJssel.

Het is niet de eerste keer dat een ;adig van deze omvang in Rotterdam wordt ontdekt. Volgens de Telegraaf zijn gedurende het hele jaar forse partijen coke uit Suriname in de Rotterdamse haven onderschept. Dat begon in januari met een vangst van 473 kilo. In augustus werd, verdeeld over meerdere containers, 800 kilo ontdekt. Half september volgde een partij van 363 kilo.

Ook andere Europese landen zien een hausse aan cocaïne uit Suriname schrijft de krant. (Archieffoto)