Suriname mag rekenen op miljoenenhulp Islamitische Bank

8 december 2017

PARAMARIBO, 8 dec – Suriname mag rekenen op honderden miljoenen dollars aan leningen van de Islamitische Ontwikkelingsbank, IsDB. De bank zegde eerder driehonderd miljoen dollar aan leningen toe. Dit is nog eens bevestigd tijdens de lancering van het Islamitisch bankieren in Suriname. De bank ziet heil in Surinames ontwikkelingsmogelijkheden.

Daarom is eerder akkoord gegaan met ruim honderd en veertig miljoen dollar aan investeringen. Dit geld is gestopt in ontwikkelingsprojecten, onder meer op het gebied van landbouw. Ook op andere gebieden is er belangstelling vanuit de Arabische en Islamitische wereld. Volgens Nida Raza, vertegenwoordiger van de Islamitische Corporatie voor Ontwikkeling is energie een blikvanger.

Daarom ook dat deze afdeling van de Islamitische Ontwikkelingsbank in Suriname neerstrijkt. De leningen lopen via samenwerking met de regering. Het Islamitisch bankieren in Suriname zal worden ontwikkeld via de lokale Trustbank Amanah. Getracht wordt het Surinaamse bedrijfsleven en startende ondernemers te interesseren. De bedoeling is ook uit te breiden naar landen in de regio.