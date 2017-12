Theatervoorstelling ‘Mijn (Bij) Vrouw’ ook in Suriname

4 december 2017 | |

De theatervoorstelling ‘Mijn (bij) vrouw’, over polygamie in de Caribische samenleving, wordt ook in Suriname gespeeld. Er zijn in totaal vier shows gepland. Deze vinden van 14 tot en met 17 december in On Stage Theater plaats.

‘Mijn (Bij)Vrouw’ is een liefdevolle zedenthriller en gaat over polygamie in de Caribische samenleving waar het hebben van een bijvrouw volgens sommigen gebruikelijk is, terwijl er tegelijkertijd een taboe op rust.

De voorstelling is gebaseerd op een waargebeurd Nederlands(!) verhaal waarin een binnenvrouw de baby van de bijvrouw adopteert en breekt met het cliché́e van de passieve binnenvrouw die haar man zijn gang laat gaan, ondanks haar verdriet over de situatie.(FOTO: It’s Blue Productions)