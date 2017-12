Drugsgerelateerde vuilsmijterij in Surinaams parlement

1 december 2017 | |

PARAMARIBO, 1 dec – In het parlement heeft Rashied Doekhie van de regerende NDP beschuldigingen geuit tegen Chandrikapersad Santokhi. Volgens Doekhie is de leider van de Vooruitstrevende Hervormings Partij, betrokken bij drugshandel. De oud-politiecommissaris zou betrokken zij bij een in Nederland onderschepte lading cocaïne. Santokhi vreest dat Doekhie zijn verstand kwijt is.

De man zou niet eens meer serieus genomen worden in eigen kringen. “Vermoedelijk houdt de regering rekening met zijn gebrekkig verstandelijk vermogen en neemt men hem niet serieus”, zegt Santokhi tegenover de Times of Suriname. Volgens Doekhie is Santokhi verantwoordelijk voor de verscheping van een partij cocaïne. Het spul is vorig jaar onderschept in de haven van Vlissingen.

De coke zou afkomstig zijn van een partij die de Surinaamse politie in beslag had genomen. “Ik balanceer op de lijn, rakende de negentig kilo cocaïne die verdwenen is van onder de stoel van die meneer bij een commissaris thuis, weggebracht is met een bananenboot naar Holland. En toen is men zogenaamd geld gaan halen. Dat geld is gevonden ja, op de haven van Vlissingen in een ambulance onderweg naar Suriname”, zei Doekhie.