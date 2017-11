Santokhi: Suriname kan geen buitenlands geld meer lenen

27 november 2017 | |

PARAMARIBO, 27 nov – Suriname kan geen geld meer lenen in het buitenland. Dit stelt Chandrikapersad Santokhi, parlementslid en voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormings Partij, VHP. In elk geval kan niet meer geleend worden tegen gangbare rentes. Het financieel beleid is zodanig vastgelopen, dat er geen geloof meer is in de kredietwaardigheid van Suriname.

Dat heeft dus directe gevolgen. Om nog aan leningen te kunnen komen, zal Suriname hoge kredietrentes moeten accepteren. Het is allemaal terug te voeren tot fout beleid. “De regering is in een vicieuze cirkel terechtgekomen door het leenbeleid, maar ook in een spiraal van schuldencrises”, zegt Santokhi tegenover de Times of Suriname. Toch treft de regering van Desi Bouterse formele voorbereidingen.

Gerekend wordt op nog meer leningen van onder andere de Islamitische Ontwikkelingsbank. Volgens Santokhi valt het erg tegen: “Lenen in het buitenland is niet meer moeglijk, wat de regering recentelijk nog geprobeerd heeft via internationale brokers. Maar het is afgewezen. Ook lokale banken zijn aan hun plafond. Kortom, we zijn in een ernstige financiële en schuldencrisis terechtgekomen.”