Parlementariër Jogi: Suriname heeft veel kansen verspeeld

PARAMARIBO, 25 nov – In de afgelopen twee en veertig jaar heeft Suriname kansen verspeeld. Dit zegt parlementslid Mahinder Jogi van de Vooruitstrevende Hervormings Partij, VHP. Het land had veel verder kunnen zijn in zijn ontwikkeling. “Nu zijn wij in een situatie terechtgekomen, die absoluut niet positief te noemen is”, zegt Jogi.

De mijnbouwindustrie is deels ter ziele. Grote bedrijven als Suralco en Billiton zijn vertrokken. De economie is vandaag de dag grotendeels gebaseerd op aardolie en goud. Jogi zegt tegenover De West dat Surinamers er sinds het begin van de onafhankelijkheid niet in geslaagd zijn om meer variatie te brengen in de economie. Ook is er onvoldoende gespaard, een tekort waar de huidige regeerders helemaal in uitblinken.

De regering blijkt niet in staat de inkomsten duurzaam om te zetten in ontwikkeling. Deze regeerders hebben het sinds 1975 bij elkaar twintig jaar voor het zeggen gehad. Suriname zal lering moeten trekken uit zaken die zich hebben afgespeeld in het verleden. Vooral de Binnenlandse Oorlog en het militair bewind onder leiding van Desi Bouterse moeten als dure lessen gelden. Dit soort zaken mag zich niet meer voordoen.