Damaru special guest op Srefidensi Party in Rijswijk

24 november 2017 | |

Op zaterdag 25 november 2017 is Suriname 42 jaar onafhankelijk en dat gaat gevierd worden op deze gezellige en exclusieve SREFIDENSI Party in de Sir Winston Club te RIJSWIJK! Van 23.00u – 04.00u kun je genieten van LIVE muziek van de populaire urbankawina formatie *PASSION en allround band *2-REMEMBER. Special guest is de bekende zanger DAMARU uit Suriname. Tussendoor draait top DJ Meo Mania de lekkerste hits!

Dino Orpheo Canterburg (Paramaribo, 2 juli 1986), beter bekend onder zijn artiestennaam Damaru, is een Surinaamse zanger en rapper. In Suriname had hij hits als Yu na mi engel (Je bent mijn engel), Hey baby en Sranang Koningin, tot hij in 2008 doorbrak met het lied Mi rowsu (Tuintje in mijn hart). Een jaar later bracht hij het lied samen met Jan Smit in Nederland uit waar het meerdere weken op nummer 1 en een groot aantal weken in de top 3 bleef staan.

Onlangs bracht Damaru een nieuwe EP uit getiteld ‘Damaru Volume 17’. Deze staat boordevol nieuwe nummers van de zanger in samenwerking met diverse artiesten. Een van de nummers is ‘Patrong’ waarop de zanger uit Suriname te horen is met THB Mozis, Dwayne, Otjeman, Enver, Psycho en Poppe. De clip bij het nummer werd vorige week gelanceerd: