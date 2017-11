Hoefdraad: overheid heeft niet geleend bij De Surinaamsche Bank

21 november 2017 | |

PARAMARIBO, 21 nov – “Er is geen monetaire financiering van De Surinaamsche Bank naar de staat. Die is er nooit geweest en is er nu ook niet. De Surinaamsche Bank belegt net als elke andere commerciële bank in schatkistpapier van de overheid, waarover de overheid rente betaalt en de aflossingen tijdig pleegt.” Dit zegt minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. Nieuwsberichten die het tegendeel vermelden, berusten niet op waarheid.

De stelling in het Nederlandse dagblad trouw dat de beleggingen in overheidspapier de oorzaak zijn van de moeilijkheden bij Surinames grootste bankinstellingen, is onjuist. “Er zijn binnen DSB beslissingen genomen die tot verlies hebben geleid. Maar deze kunnen en mogen nooit en te nimmer in relatie gebracht worden met het overheidsschatkistpapier”, zegt Hoefdraad in een officiële reactie.

Het beleggen in schatkistpapier is niet meer dan een normale bancaire handeling. Er wordt belegd in zowel binnen- als buitenland. “Indien Surinaamse banken in dergelijke waardepapieren van buitenlandse overheden beleggen heet dat ook niet monetaire financiering. Beleggen in overheidspapier geeft inkomsten, maar een commerciële bank creëert hiertoe geen extra geld”, aldus Hoefdraad.