Beroofde Surinaamse ondernemer betreurt dood rover

21 november 2017

PARAMARIBO, 21 nov – “Ik betreur dat de man is omgekomen, hij was liever opgepakt.” Dit zegt de ondernemer van Sportcafé, waar onlangs een roofoverval is gepleegd. De acht en twintig jarige Roché de Link, één van de rovers, is doodgeschoten. Zijn vier kompanen wisten te ontkomen na een wilde achtervolging. De ondernemer vindt de gwelddadige dood van de rover verschrikkelijk.

Hij zegt tegenover de Times of Suriname liever gehad te hebben dat de rover werd aangehouden. Hij was dan gestraft en had ook nog kunnen vertellen waar de rest van de bende gezocht kon worden. Het Sportcafé is een druk bezochte plek voor verpozing aan de Munderweg, in het westen van Paramaribo. De vijf rovers sloegen in de avonduren toe, toen het minder druk was.

Behalve wat geld namen ze ook de gouden halsketting van een klant mee. Vrijwel meteen nadat ze met de auto vertrokken, werd het vuur op hen geopend. Een lid van een speciale eenheid had hen in de gaten gekregen. De achtervolging duurde niet lang. Enkele minuten later vloog de vluchtauto tegen een muur aan. Vier van de rovers sloegen op de vlucht. De bestuurder werd later levenloos aangetroffen in het voertuig.