Ondernemerschap bevorderen middels congres in Suriname

10 oktober 2017

PARAMARIBO, 10 OKT – Internationaal Ambitieus is de organisatie die op woensdag 11 oktober een congres organiseert met als thema: Zaken doen met Suriname, Curaçao en Nederland. Het ligt in de bedoeling om Surinaamse ondernemers in contact te brengen met ondernemers uit Curaçao en Nederland. Tijdens het congres zal de aandacht gevestigd worden op informatie overdracht en Netwerken of te wel matchmaking. Aan de hand van waar iemand als ondernemer naar op zoek is zal die gekoppeld worden aan een andere ondernemer uit de delegatie afkomstig uit Nederland of Curaçao die voor het congres in Suriname aanwezig zal zijn.

Gwido Jansen is afkomstig van het ministerie van Economische Ontwikkeling op Curaçao en zal tijdens het congres proberen de mensen bewust te maken van de legio aan mogelijkheden van samenwerking die er bestaan tussen Suriname, Curaçao en Nederland. ,,Nederlands is een taal die ons allen verbindt en dat is ook de visie van Internationaal Ambitieus’’, zegt Jansen. Om goed zaken te doen moet je elkaar enigszins kennen en begrijpen en daarvoor moet je elkaars taal spreken gaf Jansen aan.

Het congres richt zich vooral op Midden en Kleine bedrijven(MKB), Kleine en Middelgrote Ondernemingen(KMO) om te kijken op welke manier zij vreemde valuta kunnen verdienen en op welke manier de Surinaamse economie hiervan kan profiteren. Het congres is op woensdag 11 oktober in het Marriott en begint om 19.00u. Voor meer informatie kan men naar de website van www.internationaalambitieus.com