Crowdfunding documentaire Kinderhuis Leliëndaal 100 Jaar

9 oktober 2017 | |

Kinderhuis Leliëndaal bestaat op 19 november 2018 precies 100 jaar! Dit kinderhuis is gevestigd in het district Commewijne (Suriname). Het is een basis (geweest) voor vele kansarme kinderen. Om het 100-jarig bestaan in beeld te brengen zijn er plannen om een documentaire te maken, middels crowdfunding. Voor de documentaire is een bedrag van €3000 nodig. Het bedrag dat daar bovenop wordt opgehaald komt ten goede aan andere projecten ten behoeve van het kinderhuis. Sluitingstermijn is 31 december 2017.

Het kinderhuis is van de Evangelische Broedergemeente. De pupillen gaan in de buurt naar school. In het kinderhuis wordt hen geleerd om mee te helpen in het huishouden en in de groentetuin. Daarnaast is er veel ruimte voor sport en spel. Zo was bijvoorbeeld Djoeminadi Toemin, oud pastoraal werker (1991 – 2008), op negenjarige leeftijd al zijn beide ouders kwijt. Hij werd daar met zijn broertjes en zusjes ondergebracht. Deze en andere mooie en minder mooie ervaringen van het leven in het kindertehuis worden vastgelegd, door middel van een documentaire.

Uw hulp is nodig! Overmaken kan via:

IBAN: NL07INGB0662345576

t.n.v. JCWN Rotterdam (Javaans Christelijke Werkgroep Nederland)

onder vermelding van #film

Op 1 januari 2018 start er een andere werving voor een cadeau. Er is nl. nog wel behoefte aan bijvoorbeeld computers en een goede bibliotheek.