‘The Juniors’ uit Suriname op bezoek in Nederland

8 oktober 2017

De populaire Surinaamse Hindi popgroep ‘The Juniors’ is voor een maand in Nederland voor het verzorgen van optredens. Het eerste optreden vond afgelopen vrijdag plaats bij de White Beach party in Club Deftig in Den Haag. De dag erna, op zaterdag 7 oktober, was de groep live te bewonderen bij de Baithak Gana Hangama in Rivieira Club Lounge in Rotterdam.

The Juniors uit Suriname zijn geen onbekenden in de wereld van dans- en show. De groep die langer dan 20 jaar aan de weg timmert, is van alle markten thuis. Van Bubbling, Caribisch, Hindipop tot Soca en Salsa. Het zijn graag geziene gasten in Nederland. De vocalisten van The Juniors zijn : Navin Sarjoe, Prashant Ramjatan, Balliman en Dhiradj Lalaram.

Het hoogtepunt van de toer is de trip van de groep naar Lloret de Mar in Spanje. Deze vind plaats van 13 tot 21 oktober aanstaande.