Parlementariër Jogi: het ziet er niet gunstig uit voor Suriname

6 oktober 2017 | |

PARAMARIBO, 6 okt – “Wanneer we kijken naar de prognoses van de Wereldbank en het IMF over de toekomstige prijzen van grondstoffen, dan ziet het er echt niet gunstig uit voor Suriname.” Dit zegt parlementariër Mahinder Jogi in de nasleep van de jaarrede. Het kan er bij Jogi niet in dat de regering zo optimistisch over alles heen gaat. Over de bij twee miljard dollar aan ontwikkelingsprojecten wordt met geen woord meer gerept.

Dat geeft aan dat het optimisme vals is. De projecten zouden voorgefinancierd worden door de Islamitische Ontwikkelingsbank, IsDB. Het werd in 2016 met veel fanfare aangekondigd. “Wij hebben tot nu toe nul cent gezien van het IsDB-geld. Het was een zoethoudertje van: ‘jongens, we herstellen het land’. De regering heeft dus gelogen voor de samenleving”, zegt Jogi tegenover Dagblad Suriname.

De jaarrede zelf kan dan ook niet veel om het lijf hebben. De rede heeft meer weg van een verhaal dat wordt verteld omdat het moet. “Zoals oma’s dat doen voor kinderen, zo is de presentatie bij mij overgekomen. Er is geen perspectief geboden. Op dit moment heeft Ashwin Adhin ons koeien met gouden horens beloofd. Men is bezig brood te bakken zonder dat er een oven is”, aldus Jogi.