‘Jaarrede biedt geen hoop op beter beleid in Suriname’

PARAMARIBO, 4 okt – Het ziet er naar uit dat ook voor 2018 de noodzakelijke fundamentele hervormingen zullen uitblijven in de wijze waarop in Suriname beleid wordt gemaakt en uitgevoerd. Dit stelt oppositiepartij PALU (Progressieve Arbeiders’ en Landbouwers’ Unie). De presidentiële jaarrede geeft, zeker in dit opzicht, geen enkele hoop. Het is en blijft belabberde business as usual.

Reeds jaren is bekend dat de wijze waarop in Suriname regeerbeleid wordt geformuleerd en uitgevoerd van alle kanten rammelt. “Hier moeten we ons zeer ernstig zorgen om maken. Naast dus een gebrek aan samenhang, wordt de jaarrede elk jaar weer uitgewerkt in onnauwkeurige begrotingen met steeds meer gebakken lucht in de begrote bedragen”, stelt de PALU.

Gemiddeld wordt niet eens de helft uitgevoerd van wat is begroot. “Zonder te evalueren waarom we zo weinig hebben gerealiseerd voor land en volk, stellen we vervolgens op dezelfde slordige wijze nieuwe begrotingen op. Zonder ons druk te maken over de besteding, boeken we steeds meer leningen als inkomsten, wat het begrotingstekort kleiner doet lijken”, aldus de PALU.