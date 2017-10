‘Slordige’ overdracht Bouterse: ‘De macht is bij Adhin’

2 oktober 2017 | |

PARAMARIBO, 2 okt – “Bouterse kan momenteel geen enkel staatsrechtelijk of bestuursrechtelijk geldig besluit nemen of instructies geven aan de regering. De macht is bij (vicepresident) Adhin.” Dit zegt een jurist tegenover de Ware Tijd. Met advocaat Hugo Essed vindt hij dat de overdracht van de presidentiële macht fout is uitgevoerd. Er is geen beperking opgelegd.

Een beperking in tijd, wel te verstaan. In het overdrachtsdocument is wel aangegeven wanneer de overdracht begint. Maar er staat niet wanneer die moet eindigen. Het zou wel moeten. “Wat als Adhin in een machtsdronken bui besluit de functie niet terug te geven wanneer Bouterse is hersteld en zijn taken wil oppakken?”, zegt de jurist. Aan het begrip ‘tijdelijk’ in de grondwet wordt een verkeerde uitleg gegeven.

In het betreffende grondwetsartikel wordt de voorlopige waarneming geregeld van de presidentiële taken en bevoegdheden. Essed zegt tegenover Radio ABC dat er tijdelijk niets anders is dan een “bepaalde tijd.” En dat heeft een begin en een eind. Zoals het nu geformuleerd is, kan Adhin voor onbepaalde tijd in de presidentiële functie kan waarnemen. En dat kan nooit de bedoeling zijn van de grondwet.