Tijd voor een eigen omroep – Tijd voor HOPZ

20 september 2017 | |

Guilly Koster is als eindredacteur en programmamaker van de website New Media Platform (NMP) de drijvende kracht achter de nieuwe omroep HOPZ. Koster heeft als vlogger bekendheid vergaart met zijn beroemd en beruchte #FokJou!’s. Zijn meest recente initiatief moet gaan leiden tot een heuse landelijke omroep. Tijd voor een gesprek met de mediaman die zijn carrière begon met het eerste nationale zwarte Tv programma ‘Bij Lobith’ (VPRO).

Welke consequenties verbind jij aan de enorme populariteit van Fokjou!?

Sinds ik aan de slag gegaan ben met het #FokJou! concept is de drang naar het ontwikkelen van een zwart media platform met kwalitatief hoogwaardige nieuwsgaring, entertainment, sport en educatie steeds groter geworden. Het succes van de vlogs waarin ik, door een stevige en duidelijke mening neer te zette, oproep tot discussie is onverwacht. Vrijwel ieder filmpje gaat viral met soms 200.000 weergaven en meer dan 300.000 bereikte mensen. Meer dan dat het mijn ego streelt, vind ik het belangrijk om de onderwerpen die ik opwerp op een platform te presenteren dat ertoe doet! Blijkbaar raak ik gevoelige snaren en zeg ik dingen die anderen ook denken. En let op: ik noem mijn vlogs #FokJou! En niet ‘Fuck You’! In het Nederlands is een van de betekenissen van ‘Fokken’: opvoeden.

Racisme is een terugkerend thema in je vlogs. Hoe denk jij het aan te kunnen pakken?

Racisme is een teamsport. Het is een kwaadaardig gezwel dat zichzelf in stand houdt door zich systematisch te ontwikkelen. Als er een mannetje wordt uitgeschakeld zorgt het systeem dat er een ander mannetje dat nog geraffineerder is dan de vorige, zijn plaats inneemt. De enige manier om weerstand te bieden en om racisme te verslaan is, om ook als team te opereren. De media spelen een belangrijke rol in de beeldvorming van een maatschappij. Malcolm X zei in de jaren 60 van de vorige eeuw: ‘The media’s the most powerful entity on earth. They have the power to make the innocent guilty and to make the guilty innocent, and that’s power. Because they control the minds of the masses’. Dat verklaart waarom er in Nederland programma’s bestaan die ‘De Braboneger Basht’ heten en die een volkomen misplaatst beeld van de zwarte man neerzetten. Daarom ben ik samen met comparant Robert Sordam in de afgelopen maanden als een soort van mediabondscoaches, allianties aangegaan met gelijkgestemden. Er zijn verregaande ontwikkelingen die moeten gaan leiden tot een eigen zwarte omroep.

Wat zeg jij tegen mensen die moeite hebben met het woord ‘Zwart’?

Er is een verschil tussen etnisch zwarte mensen en politiek zwarte mensen. Wie het over etnisch zwart heeft, heeft het over huidskleur en afkomst. Wie het over politiek zwart heeft krijgt met moeilijkere materie te maken. Zoals socialisten zich ‘rood’ noemen en liberalen de kleur ‘blauw’ kiezen als politieke kleur is ‘zwart’ een kleur die aangeeft dat je ondanks alle racistische en klasse barrières die door het witte establishment worden opgeworpen weerbaar, veerkrachtig en competent bent. In deze definitie van zwart kan iedereen zwart zijn. Belangrijker dan iemands huidskleur vind ik iemands levensinstelling en attitude. Overigens is het opvallend dat etnisch zwarte mensen vaak ook politiek zwart zijn. In deze tijd is het belangrijk om duidelijke definities te hebben voor zaken als deze, maar persoonlijk vind ik het definiëren en categoriseren van mensen een oefening in futiliteiten. Aan het einde van de dag is er maar 1 ras: de mens, punt uit!

Zijn er voldoende zwarte professionals die in staat en bereid zijn hun schouders onder een nieuwe media-organisatie te zetten?

Ik heb gesprekken gevoerd met mensen als Huggy Thomas (Rotterdam) die verantwoordelijk is voor het prachtige AK-Magazine. De bijna dagelijkse gesprekken die we voeren gaan over het realiseren van dit breed platform waarin de geschreven media ook een rol spelen. Robert Coblijn van Bijlmer Style heeft zich met apparatuur, personeel en al gemeld. Dus de Bems zijn zwaar vertegenwoordigd! Ondernemer en mediaman Gil Belfor (Belfor Imports) zit samen met Ivolaine de Nobrega van Streetpro in de nucleus van de ontwikkeling. Daarmee weten we zeker dat financiën op een behoorlijke manier beheerd zullen worden. Giovanni Frankel van Bijlmer & Meer is benaderd en heeft beloofd deel te nemen aan het platform en ook Da Bounce entrepreneur Regillio Wijngaarde staat open voor samenwerking. Uiteraard doet Radio MART (Amsterdam) mee op radio en televisiegebied en radio collega Fred Fitzjames (Rotterdam) die een ‘kulturushop’ op de Kruiskade runt, heeft vanaf zijn vakantieadres in Suriname kenbaar gemaakt van de partij te zullen zijn. Tv-presentatrice van het programma PleasureZone (TMF) en ex 2Unlimited zangeres Anita Doth is aan boord en gaat muziekprogramma’s presenteren. Een heel bekende voetballer heeft de handen geschud en gezegd de zwarte gemeenschap in Nederland te willen organiseren. En als daar een mediabedrijf of platform voor nodig is, so be it. Berith Danse van Theatre Embassy biedt huisvesting op de Workship en de Ark op de Ceuvel in Amsterdam Noord. Terwijl Vincent Soekra, Ivette Forster (Kwaku Summerfestival en Keti Koti) en Aldith Hunkar (mediaprofessional) redactionele en regie-technische ondersteuning hebben toegezegd. De broers Gerard ‘Red’ en Karl Wijngaarde van RTV-7 waar ook Roy Ristie werkt zijn al geruime tijd betrokken bij ons initiatief. Ook John Leerdam die voor en achter de schermen van veel brede maatschappelijke en artistieke projecten zit reageerde enthousiast en juicht het positief zichtbaar maken van zwart Nederland van harte toe.

Wat betekent operatie HOPZ?

Het door ons geinitieerde Operatie HOPZ staat voor Hart op Zwart. Ook gaan we (kei)-hard op zwart! Zwart is mooi en dat is het altijd geweest! Het is de werktitel voor de gestructureerde inspanningen die moeten leiden tot onze eigen omroep. Het is begonnen en het rolt. Het is niet meer te stoppen en de tijd is NU. Vraag niet wat HOPZ voor jou kan betekenen, maar vraag wat JIJ voor HOPZ kan betekenen! Wij zijn op zoek naar: redacteuren, camera en geluidsmensen, programmamakers, make-up artists, decorbouwers en presentatie talent.

Stuur ons een briefje info@newmediaplatform.nl met je motivatie. BE THE MOVEMENT!