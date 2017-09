Telecommunicatie Autoriteit Suriname: niet beledigen

19 september 2017 | |

PARAMARIBO, 19 sep – “In de afgelopen periode is gebleken dat in de uitzending van omroepbedrijven beledigende taal is geuit naar gezagsdragers en andere personen.” Dit schrijft de Telecommunicatie Autoriteit Suriname, TAS, in een brief aan radio- en televisiestations. De eigenaren van de zenders tasten in het duister. De TAS laat namelijk na duidelijk te maken wanneer de beledigingen plaatsvonden.

Er wordt juist wel op duidelijkheid gerekend, te meer omdat het om een vrij ernstige zaak gaat. De Vereniging Radio- & Televisiebedrijven Suriname heeft intussen gereageerd. De ‘waarschuwing’ van de telecommunicatieautoriteit wordt bloedserieus genomen. De vereniging wil weten welk bedrijf wanneer heeft beledigd. “Zodat corrigerend kan worden opgetreden”, wordt gesteld in een brief aan de TAS.

Van de TAS wordt verwacht dat die reageert. Gebeurt het niet dan zal de brief als “subtiele bedreiging en intimidatie” worden gezien. Bij omroepbedrijf ABC is er nu al vrees. “De vrees die we nu hebben, is dat we ervoor moeten gaan waken dat we niet beknot worden in onze persvrijheid”, zegt ABC-directeur Henk Kamperveen tegenover de Ware Tijd. De TAS doet ook een ‘dringend beroep’ op de mediabedrijven om herhaling te voorkomen.

