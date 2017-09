Rovende arrestant duidt op crisis Korps Politie Suriname

18 september 2017 | |

PARAMARIBO, 18 sep – Als ook arrestanten ogehinderd aan het roven slaan, duidt dat op een ernstige crisis binnen het Korps Politie Suriname, KPS. Dit stelt Chandrikapersad Santokhi, ex-minister van Jusitie & Politie en parlementariër en voorzitter van de Vooruitstrevende Hervormings Partij. Er is iets wezenlijks fout als arrestanten kunnen uitbreken, roven en dan weer terug kunnen naar hun strafcel. Het is overigens niet uit de hemel komen vallen.

Aan de problemen is veel verkeerd beleid vooraf gegaan. “Deze problemen zijn ontstaan de afgelopen jaren door een beleid dat gericht was op afzwakking van het politieapparaat. Er is niet geïnvesteerd in het KPS, de integriteit van het korps is ernstig aangetast, het personeel is niet gemotiveerd en bovendien ontbreekt het aan goed leiderschap binnen het KPS”, zegt Santokhi tegenover Dagblad Suriname.

Het mag dan ook niet verbazen dat het gezag steeds afneemt. “Het vertrouwen bij de bevolking is drastisch afgenomen in het politieapparaat. Criminaliteit wordt niet structureel aangepakt, de samenleving wordt onveiliger, de burger voelt zich onveiliger. Kortom, naast de vele crises in het land heerst er ook een ernstige crisis bij de politie, die zo snel mogelijk aangepakt zal moeten worden”, aldus Santokhi.