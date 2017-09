Studiname Reunion Party zaterdag 30 september

17 september 2017 | |

Ken jij de populaire feesten van de Surinaamse studentenvereniging STUDINAME vanaf de jaren ’90 nog? Was jij er toen ook altijd bij en ben je benieuwd wat er van al die feestgangers terecht is gekomen? Of heb je gewoon heimwee naar de sfeer van vroeger?? Kom dan naar de altijd gezellige STUDINAME Reunion Party 2017 op zaterdag 30 september 2017 in de Sir Winston Club te Rijswijk (ingang Casino).

Met live muziek van de populaire topband 2-REMEMBER! Special guest is de bekende zanger BRYAN B!, artiestennaam van Bryan Bijlhout. Tussendoor draait DJ MEO MANIA de leukste merengue, zouk, soca, bubbling, dancehall, chutney, kaseko en kawina muziek van toen (en nu)!

Kaarten zijn in de voorverkoop slechts 12,50 euro (normaal 15 euro/poort duurder). Deze zijn alleen online te koop HIER via Ticketscript http://bit.ly/Studiname. KAARTVERKOOP AAN DE DEUR START OM 23.00u(duurder). Info: 010-2151770

THEMA

De avond staat in het teken van de STUDINAME feesten zoals we die kennen uit de jaren ’90 en 2000. Een old school party met de muziek, de mensen en de sfeer van toen! Ook zullen er STUDINAME foto’s van vroeger vertoond worden, waarvan een deel nu al te zien is op de STUDINAME Facebook fanpage.

2-REMEMBER

Ze zijn als geen ander in staat om goede all-round muziek te brengen: de formatie 2-REMEMBER! Daarom is deze populaire band op zaterdag 30 september 2017 speciaal te gast op onze Reunion Party en brengen zij ons heerlijke dansmuziek. All night long! Mis dit dus niet!

ETEN & DRINKEN

Op de avond is er cateraar ROYAL JAVA FOOD aanwezig met Surinaams eten (broodjes e.d.). Ook is er BORGOE Rum en PARBO Bier aan de bar verkrijgbaar. Een echt Surinaams feestje dus!

TOEGANG

Koop je kaart in de voorverkoop voor slechts 12,50 euro (excl.fee)(POORT DUURDER) online hier via Ticketscript http://bit.ly/Studiname of bij Piva(bandleider van 2-REMEMBER). Op de dag zelf zijn er ook kaarten aan de deur(duurder!). Leeftijd 30+ | 25plussers mogen mee onder begeleiding 🙂

LOCATIE

De Sir Winston Music & Entertainment Club is een exclusieve en sfeervolle locatie en ligt tegen NS Station Rijswijk aan(Openbaar Vervoer). Ook voor de bezoekers die met de auto komen, is de club gemakkelijk te vinden, want deze is gevestigd dichtbij de toeritten naar de A4 en de A13. Je kunt gratis parkeren aan het Kessler Park / Lange Kleiweg.

INFO

Zaterdag 30 september 2017

Sir Winston Club te Rijswijk (Zuid-Holland)

Adres: Generaal Eisenhowerplein 27 (parkeren: Kessler Park / Lange Kleiweg)

23.00u – 04.00u

Leeftijd: 30+ | 25plussers mogen mee onder begeleiding 🙂

LIVE: 2-REMEMBER, MEO MANIA & BRYAN B

Kaartjes: online via Ticketscript http://bit.ly/Studiname

Info: 06-26328025 of www.studiname.org