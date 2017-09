Korte Surinaamse film behaalt internationale prijzen

12 september 2017 | |

De film ‘Laws of the Game’ die regisseur Aegina Brahim vorig jaar in Suriname opnam, heeft wereldwijd een aantal prijzen in de wacht gesleept. “We hebben nu al 5 awards gewonnen voor Best Short Film en Best Actress en zijn geselecteerd voor 21 filmfestivals wereldwijd. Verder heeft de film twee nominaties voor Best Short Film en Best Producer. Een der nominaties is bij het BFI Londen Film Festival die tot de belangrijkste festivals behoort.”, vertelt de regisseur enthousiast. ‘Laws of The Game’ werd geselecteerd uit meer dan zeven duizend inzendingen en kan ingeval van winst worden genomineerd voor een Bafta Award en een Oscar.

Laws of The Game gaat over de Surinaamse vrouwelijke scheidsrechter Deborah Zebeda die zowel voor vrouwen als mannen wedstrijden fluit. Het relaas is er een van persistente en overwinning. Deze korte film van ruim 22 minuten diende tevens als afstudeerproject van Brahim, om haar Master in Arts (MA) titel te behalen aan The London Film School.

De film kan ontzettend grote gevolgen hebben voor Suriname. ”Suriname en de Surinamers worden nu gezien, niet alleen wat het verhaal betreft maar ook qua talent om een film te maken en dat is belangrijk”, vertelt Brahim. Daarbovenop gaan door hert succes van de film nu allerlei deuren open om meer films in Suriname over Surinamers te schieten. “Dat was mijn doel en ik heb het idee dat we dat wel bereikt hebben”, stelt Brahim trots.