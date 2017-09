Last van stijgende brandstofprijs in Suriname kan lichter

10 september 2017 | |

PARAMARIBO, 10 sep – De sociale en economische last die de stijgende prijs van brandtsof met zich mee brengt, kan aanmerkelijk lichter worden gemaakt. Dit zegt Gregory Rusland, parlementslid en voorzitter van de Nationale Partij Suriname, NPS. Dat de orijs wereldwijs stijgt is weliswaar een feit. Maar in de brandstofprijs die in Suriname wordt gehanteerd wordt de extra heffing doorgevoerd, die bekend staat als de government take.

Die is al jaren zo hoog dat de last altijd al merkbaar is geweest. De eerste regering Bouterse verhoogde de government take een flink stuk, nadat die was ingevoerd tijdens het bewind van de Nieuw Front-coalitie. De oppositie in het parlement heeft steeds gepleit voor het terugbrengen van de government take. Nu de prijs internationaal omhoog schiet, wordt de last steeds ondraaglijker voor de samenleving.

Het is de regering die het leed enigszins kan en moet verzachten. Al was het om een zelf zelf opgelegde verantwoordelijkheid. “Feit is dat het volk moet opdraaien voor al de problemen die de regering in financiële en economische sfeer heeft gecreëerd. Er zijn allerlei tekorten ontstaan die de regering probeert op te heffen door allerlei verhogingen door te voeren”, zegt Rusland tegenover De West.