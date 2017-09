Rosebel Goldmines Suriname meldt miljardenvondst

7 september 2017 | |

PARAMARIBO, 7 sep – Rosebel Goldmines Suriname, RGM, verwacht de komende jaren miljarden over te houden aan haar operaties. Dit meldt moederbedrijf IAMGOLD Corporation. De kans dat het veel meer wordt is groot. In het Saramaccagebied, dichtbij de mijn in Brokopondo, blijkt het goud in zachte aarde te liggen. Niet uitgesloten wordt dat er meer gevonden wordt dan nu is berekend. Ook over de prijs van goud is er volop optimisme.

Verwacht wordt dat de prijs rond de vijftienhonderd dollar per troy ounce zal stabiliseren de komende jaren. Dat is honderden dollars meer dan wat verdiend werd de afgelopen jaren. “Dit is belangrijk nieuws voor de economische ontwikkeling in Suriname, omdat het Saramacca gebied dat in september 2016 onderdeel werd van RGM, valt in het samenwerkingsgebied van Rosebel en de Staat Suriname”, meldt het Nationaal Informatie Instituut, NII.

De Surinaamse overheid neemt voor dertig procent mee in Saramacca. Dar moet als alles goed zit honderden miljoenen opleveren de komende jaren. IAMGOLD houdt er rekening mee dat de productiekosten aanzienlijk zullen afnemen. In Brokopondo moet in hard gesteente worden gemijnd. Dat kost aardig wat geld. Steve Letwin, topman van IAMGOLD, is intussen in Suriname voor onder meer een persconferentie.