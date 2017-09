‘Niet alleen straffen om de eer van Suriname te redden’

7 september 2017 | |

PARAMARIBO, 7 sep – De regering moet niet alleen tot straffen van oneerlijkheid overgaan als het om de eer van Suriname gaat. Dit stelt parlementariër Carl Breeveld (DOE). Het straffen moet als nrom gelden in alle gevallen waarbij van oneerlijkheid sprake is. Dat de regering er als de kippen bij is wanneer een ambtenaar in de fout gaat in het buitenland, is correct. Maar die voortvarendheid is zoek als het om corruptie gaat in eigen land.

Er wordt op veel groter schaal gestolen. De recente geschiedenis toont het vaker aan. “De aankoop van schoolboeken in het buitenland voor acht miljoen euro belandde in de doofpot, terwijl een groot deel ongebruikt in magazijnen ligt. Oproepen om rapporten over Carifesta en Naschoolse Opvang in te dienen bij het Openbaar Ministerie en verdachten te vervolgen, waren aan dovemans oren”, zegt Breeveld.

En dan is nog de vaagheid rond de aankoop van een ambassadegebouw in Frankrijk. “Welsiwaar in het buitenland, maar waarschijnlijk te veel eigen betrokkenen, die liever buiten schot moeten blijven. Het niet of slechts vaag beantwoorden van kritische vragen over deze zaken wekt de indruk van: bij ons ontbreekt de wil om zaken aan te pakken, aldus Breeveld. Het is juist die wil die het hardst nodig is, naast allerlei strenge wetgeving.