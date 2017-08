Vanaf september generaal pardon voor illegalen in Suriname

29 augustus 2017 | |

PARAMARIBO, 29 aug – Het generaal pardon voor illegaal in Suriname verblijvende buitenlanders gaat per september in. Dit zegt minster Ferdinand Welzijn die waarneemt op Justitie & Politie. Het pardon maakt deel uit van de strijd tegen mensenhandel. De aanvangsdatum moest worden uitgesteld. Gepland was om in juli al te beginnen met het registreren en in gang zetten van de legalisering.

Daar moest dus van af worden gezien. Het generaal pardon is “vanwege administratieve zaken niet doorgegaan. En er waren andere prioriteiten, zoals de begrotingsbehandeling”, zegt Welzijn tegenover de Ware Tijd. Intussen is de draad weer opgepakt en verwacht wordt dat per vier september definitief kan worden aangevangen. Het generaal pardon geldt voor alle buitenlanders die ooit legaal binnen kwamen.

Door het verlopen van hun verblijfsvergunning, zijn zij nu in de illegaliteit belandt. De registratie wordt nu voorbereid. “Het zal er zeker toe bijdragen dat mensenhandel wordt voorkomen, omdat slachtoffers eventueel zichtbaar zullen worden”, aldus Welzijn. De Amerikaanse autoriteiten zeggen dat Suriname opschiet met het bestrijden van mensenhandel. Toch moet er nog veel gedaan worden.