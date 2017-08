Dit weekend: Suriname aan het Strand (Scheveningen)

26 augustus 2017 | |

Dit weekend kunnen we in Nederland genieten van heerlijk zomerweer en sluiten we de zomer af op het feest: ‘Suriname aan het Strand’. Deze beachparty vindt plaats op zondag 27 augustus van 17.30u – 23.30u in Beachclub BLISS te Scheveningen. We gaan dansen met de live bands Trafassi & 2-Remember. Vooraf en tussendoor is er muziek van DJ’s Meo Mania & Senzy. Special guest is Bryan Muntslag uit Suriname!

De LAATSTE goedkope pre-sale(voorverkoop) tickets zijn nu online te koop voor maar 15 euro. Haal ze snel op internet hier via Ticketscript. Gewone kaarten zijn ook te koop bij restaurant Warung Mini in Den Haag. Kaarten aan de deur zijn duurder en beperkt beschikbaar!

Beachclub BLISS ligt aan het strand, rechts naast de pier van Scheveningen, richting het Zwarte Pad aan Strand Noord nummer 52. De club is direct bereikbaar via de Boulevard van Scheveningen. Parkeren kan in de garages in de omgeving. Alle muziek en optredens zijn indoor dus geen probleem bij slecht weer. Uiteraard kun je ook lekker op het terras chillen en hangen bij goed weer. Speciaal voor Suriname aan het Strand is er Surinaamse catering aanwezig!

Zondag 27 augustus 2017

Suriname aan het Strand

Muziek: TRAFASSI, 2-REMEMBER, MEO MANIA, SENZY en BRYAN MUNTSLAG!

Van 17.30u – 23.30u

Beachclub BLISS Scheveningen(Boulevard)

Surinaamse catering aanwezig

Toegang 18+ | Tickets via www.surinameaanhetstrand.nl

Info 010-2151770