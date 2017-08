Release party van nieuwste Latin-sensatie ‘Scotown’

23 augustus 2017 | |

Op zaterdag 30 september vindt de officiële release party plaats van ‘Scotown’, een nieuwe 9-koppige band, waarvan de meeste leden een grote staat van dienst hebben in de Latin- en Salsa-scene. Zo waren de bandleden actief in o.a. MASALSA, Miami Connection en Trafassi XXL.

“Music will be redefined”, zegt bandleider Soeshiel Sharma. “Scotown staat voor een ongekend veelzijdige mix van swingende muziek, groovy rhythms, latin-, dance- en popvibes. Alles in een perfecte uitvoering, met strak slagwerk, vette basslines, goede gitaarriffs en krachtige vocals. En 100% danceable.”

Een indrukwekkend muziekportfolio, decennia ervaring in Latin-music en een strakke nieuwe sound zijn de ingrediënten van deze topact uit Den Haag. Waar Scotown komt is het FEEST, claimt de band. “We spice up your party”, belooft de 9-koppige band. Kaarten voor het feest in De Broodfabriek, Rijswijk (Z-H), zijn nu verkrijgbaar via Eventix.

De release van de eerste song en videoclip ‘I was made for lovin’ you’, de Kiss-rockklassieker in een duizelingwekkend fraaie Latin-uitvoering, is nu beschikbaar op Spotify en YouTube:



Scotown release party

30 september 2017

De Broodfabriek, Rijswijk (Z-H)

20.00 – 02.30 uur

MALOS GENTES, SABROSO, LA FIESTA, eStilo-DANCE en een surprise mc