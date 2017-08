KPMG blijft haar cliënten in Suriname bedienen

20 augustus 2017 | |

[INGEZONDEN, door KPMG] – Onlangs zijn er diverse artikelen in de media gepubliceerd over het vertrek van KPMG uit het kantoorpand aan de Gravenberchstraat in Suriname. KPMG in Suriname geeft hierbij haar reactie op deze artikelen:

KPMG heeft vorig jaar in september/oktober haar cliënten geïnformeerd over haar nieuwe dienstverleningsconcept. Dit is door KPMG contactpersonen aan alle Surinaamse cliënten toegelicht. Dit nieuwe dienstverleningsconcept houdt in dat KPMG haar Surinaamse cliënten op ‘invlieg’ basis vanuit het hoofdkantoor Curaçao bedient. Vele van onze cliënten hadden hierbij relevante vragen, maar geen overwegende bezwaren. Onze cliënten werden immers al jaren bediend door KPMG teams die zijn bemenst door een mix van Surinaamse, Curaçaose en Arubaanse teamleden.

Onze cliënten zijn dus ruim op tijd geïnformeerd over het nieuwe dienstverleningsconcept en hebben de keuze voorgelegd gekregen, of zij door KPMG bediend wilden blijven worden, of wilden overgaan naar een andere dienstverlener.

Sinds 15 juni 2017 jl. heeft KPMG in Suriname het pand aan de Gravenberchstraat(FOTO) verlaten. KPMG is wereldwijd continu met een optimalisatie van haar kantoren netwerk en dienstverlening bezig. De audit- en adviesdienstverlening vereist steeds meer specialistische kennis, die op kantoren van voldoende omvang dient te worden georganiseerd. Voor de lokale praktijk in Suriname betekent dit dat ervoor gekozen is om cliënten vanuit het hoofdkantoor Curaçao of andere KPMG kantoren te bedienen. Hiermee kan namelijk de voor onze dienstverlening benodigde specialistische kennis in teams veel beter worden gerealiseerd. Technologische ontwikkelingen (IT) spelen hierin tevens een grote rol. KPMG betrekt op korte termijn een nieuwe kantoorruimte in het centrum van Paramaribo. Deze ruimte is beschikbaar voor onze “invliegers” en de KPMG-adviseurs die in Suriname zijn blijven wonen en werken.

KPMG werpt hiermee stellig de berichtgeving in de media van de hand, dat KPMG met de noorderzon uit Suriname zou zijn vertrokken. Dit is niet de stijl van KPMG.

Voor wat betreft het personeel is in het najaar van 2016 aan onze in Suriname woonachtige medewerkers aangeboden om op Curaçao te komen werken, met de doelstelling onze Surinaamse professionals de mogelijkheid te bieden bredere ervaring op te doen in het buitenland en om onze cliënten in Suriname met dezelfde ‘gezichten’ te kunnen blijven bedienen. Sommige medewerkers hebben van dit aanbod gebruik gemaakt, sommigen niet. Met collega’s die niet naar Curaçao zijn verhuisd, is in goed onderling overleg een regeling getroffen. Er zijn geen collega’s ontslagen.

KPMG wijst dit punt dat in diverse media is genoemd, dan ook stellig van de hand.

Voorts willen wij benadrukken dat wij aan alle contractuele verplichten jegens cliënten en leveranciers voldoen.

Het KPMG aanspreekpunt in Suriname voor zowel cliënten als ook leveranciers, is tijdens kantooruren via telefoonnummer (+597) 7182827 bereikbaar.