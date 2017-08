Exportinkomsten Suriname weer hoger dan importen

18 augustus 2017 | |

PARAMARIBO, 18 aug – Suriname verdient weer meer dan het uitgeeft. Volgens het Algemeen Bureau voor de Statistiek, ABS, zijn de inkomsten gestegen. Het verschil tussen export en import is ongeveer zestig miljoen dollar. Het is wat president Desiré Bouterse omschreven heeft als ‘langzaam kruipen uit het dal’. Sinds de historische inkrimping van de economie met tien procent in 2015, is het de eerste keer dat de inkomsten de uitgaven overstijgen.

In 2015 vertoonde de handelsbalans van Suriname voor het eerst in tien jaar een negatieve ontwikkeling. De importen bedroegen toen ongeveer negentig miljoen dollar meer dan de exporten. Kennelijk is onder druk van de economische neergang ook minder ingevoerd de laatste jaren. Volgens het ABS is in 2016 iets meer dan een miljard dollar aan goederen binnen gebracht. In de twee voorgaande jaren, 2014 en 2015, werd bijna tweemaal zoveel aan producten ingevoerd.

De positieve ontwikkeling heeft zich voortgezet in 2017. Tot nog toe is ruim zeventig miljoen meer verdiend aan ex porten dan dat er is uitgegeven aan importen. Het meeste geld wordt verdiend aan de uitvoer van grondstoffen, vooral goud en aardolie. Deze producten leverden de afgelopen jaren tot wel een miljard dollar aan exporten op. Bij de importen is een zware terugval te merken wat betreft voertuigen. Aan vooral auto’s werd in 2014 en 2015 bijna tweehonderd dollar per jaar uitgegeven. Vorig jaar is nog maar tachtig miljoen besteed.