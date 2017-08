Suriname wil ambassades sluiten om te bezuinigen

10 augustus 2017 | |

PARAMARIBO, 10 aug – De regering wil enkele ambassades sluiten om de uitgaven verder te beperken. Op de lijst staan de Surinaamse ambassades in Zuid-Afrika en Trinidad & Tobago. Dit meldt de Times of Suriname. De mogelijkheid dat er meer sluitingen zullen plaatsvinden de komende tijd, wordt bekeken. Het vestigen van een ambassade in Frankrijk, blijkt een te hoog gegrepen ambitie.

Het gebouw waar de ambassade in Parijs gehuisvest zou worden, zal worden verkocht. Hoe de verkoop zal plaats vinden, is nog niet duidelijk. Het gebouw staat in geschreven als bezit van een naamloze vennootschap. Volgens de Times is de staat Suriname de enige aandeelhouder. Het gebouw heeft een slordige zeven miljoen euro gekost. Aanvankelijk werd gezegd dat het niet meer dan vier miljoen was.

De kosten zijn dus aardig opgelopen. De vraag is of Suriname het geld ooit terug ziet. Volgens de oppositie is er geknoeid bij de aankoop van het gebouw. Er zal waarschijnlijk veel minder worden binnengehald voor het gebouw. “De vorige eigenaar is failliet verklaard. Onze informatie is dat het gebouw een hoge schuldpositie had. Men heeft het gebouw gekocht met schuldpositie”, zegt oppositieleider Chandrikapersad Santokhi.