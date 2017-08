SING SONG op longlist L’OR Gouden Kalf Competitie 2017

8 augustus 2017 | |

De Nederlands/Surinaamse muzikale film SING SONG van regisseur Mischa Kamp staat op de longlist voor de L’OR Gouden Kalf Competitie 2017. De nominaties worden op 1 september bekendgemaakt en de winnaars op 29 september tijdens het L’OR Gouden Kalveren Gala. SING SONG is het muzikale avontuur van de 16-jarige Jasmine die samen met gitarist Stijn naar Suriname gaat om mee te doen aan een song-contest, maar in het geheim op zoek gaat naar haar moeder. SING SONG is een swingende muzikale film over het ontdekken van je roots.

In SING SONG spelen zowel gevestigde acteurs als muzikanten, zangers, zangeressen en stand-uppers. De film barst van het muzikaal talent uit Suriname en Nederland, waaronder Georgiefa Boomdijk (The Voice Kids), Maurits Delchot (Negativ) Glen Faria (MC Fit), zangeres ÂDÏKA, acteur Borger Breeveld (Wan Pipel), actrice Liesbeth Peroti (musical ‘Nina Simone’) , stand-up artiest Pres Jurriaantje en zanger Kenny B. SING SONG zit vol met swingende muziek en liedjes, die zijn geschreven zijn door Glen Faria (MC Fit), I am Aisha en muziekcollectief Soulsearchin’. De film is grotendeels in Suriname is opgenomen,

SING SONG is geregisseerd door Mischa Kamp. Het scenario is geschreven door Fiona van Heemstra, met bijdragen van Guus Pengel. SING SONG is geproduceerd door Submarine Film (Sabine Veenendaal en Jeroen Beker) in co-productie met VPRO. De film wordt uitgebracht door distributeur In The Air. De film is tot stand gekomen met financiële steun van Nederlands Films Fonds, Netherlands Film Production Incentive, CoBO en het Abraham Tuschinski Fonds. De film draait sinds 19 juli in de bioscoop.