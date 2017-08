Schuld bij leveranciers leidt tot vaccintekort in Suriname

8 augustus 2017 | |

PARAMARIBO, 8 aug – Een schuldachterstand van drie jaren is de oorzaak van een tekort aan vaccins in heel Suriname. Volgens de vakgroep Kindergeneeskunde van de Vereniging van Medici in Suriname, VMS, betreft het tekort vaccins voor zuigelingen. Het gaat om kinderen van tussen twee en zes maanden oud. Het Pentavalent 1 en 2 en orale poliovaccin zijn niet beschikbaar.

Het Pentavalent-1-vaccin is voor zuigelingen van twee tot vier maanden oud . Het Pentavalent-2- en orale poliovaccin zijn voor baby’s van vier tot zes maanden. Volgens de Ware Tijd is de hele voorraad Pentavalent ongeveer een maand geleden te zijn vervallen. Het orale polio-vaccin is al een aantal maanden niet mee in voorraad. De vakgroep overweegt een brief te sturen naar de minister van Volksgezondheid.

Het tekort is al aangesneden in het parlement. Oppositieleden hebben er vragen over gesteld. Volgens de Ware Tijd is het tekort aan vaccins veroorzaakt door een drie jaar oude schuld bij de buitenlandse leveranciers. “Het is een zeer kwalijke zaak, omdat kinderziekten kunnen uitbreken, met name kinkhoest en dat kan dodelijk zijn”, zegt een specialist. De kans op een uitbraak van infectieziekten is groot.