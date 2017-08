Suriname mocht agrément ambassadeur niet intrekken

5 augustus 2017 | |

PARAMARIBO, 5 aug – Suriname mocht het agrément dat het verleend had voor toelating van de Nederlandse ambassadeur, niet intrekken. Dit stelt Eric Rudge, deskundige internationaal recht en universiteitsdocent. Suriname trok ter elfder ure het agrément in. Dat had nooit mogen gebeuren. Een eenmaal gegeven agrément wordt niet ingetrokken. Gebeurt het toch, dan is dat een schending van internationaal recht.

Het Verdrag van Wenen over diplomatiek verkeer voorziet zelf helemaal niet in het intrekken van een eenmaal verleend agrément. “Als de feiten en omstandigheden die ik vernomen heb via de media juist zijn, dan zou in gekozen moeten worden voor het tot persona non-grata verklaren van het hoofd van de missie, die weliswaar zijn werkzaamheden nog niet is aangevangen in de ontvangende staat”, zegt Rudge tegenover de Ware Tijd.

Suriname heeft die mogelijkheid dus laten liggen. Rudge kan wel begrijpen waarom. “Het tot persona non grata verklaren is namelijk geen trofee in de kast van een carrièrediplomaat. Integendeel, die status kan de betrokkene blijvend achtervolgen, ongeacht of hoog diplomatieke of politieke interstatelijke betrekkingen ten grondslag hebben gelegen aan het besluit en het mogelijk niet gelieerd is aan de persoon van de ambassadeur zelf.”