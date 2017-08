NAKS zoekt hulp voor Sranan Icons kalender

4 augustus 2017 | |

De afro-culturele organisatie NAKS Suriname geeft voor volgend jaar een Sranan Icons jaarkalender uit; een kalender waarin de Afro Surinaamse iconen en cultuur worden geëerd. “Het is een belangrijk project voor het behoud van de Surinaamse afro cultuur en nationaliteit. Maar om het te laten slagen is hulp nodig en daarom is deze Crowdfunding actie gestart.

Voorzitter Siegmien Staphorst stelt een unieke publicatie in het vooruitzicht. “Er zijn genoeg afro iconen in Suriname bij wiens bijdrage we zeker morgen stilstaan. Bijzondere Surinamers die bijdragen aan onze nationale cultuur en nationale ontwikkeling. Bij de keuze hebben we gelet op genderverhoudingen zodat er balans is in het aantal vrouwelijke en mannelijke iconen. En we hebben bewust niet alleen voor overleden personen gekozen,” vertelt ze.

Ze noemt geen namen nog. “Dat houden we nog even geheim tot de lancering in oktober 2017. Maar je mag wel al weten dat we inmiddels al 12 mensen gekozen hebben voor de 2018 kalender. En onder hen zijn er ook enkele bijzondere Surinamers in Nederland.”

Iedere maand wordt er een andere icoon belicht, met een bijbehorende odo, een diepzinnig Surinaams gezegde. En bij de lancering in oktober 2017, zal er een expositie worden gehouden, om het publiek nader kennis te laten maken met alle gekozen iconen. “Voor nu houden we het nog even spannend met de namen … wellicht vertellen we de komende tijd wel meer, want ik kan me toch wel voorstellen dat men benieuwd is wie het zullen zijn.

Het gaat 8.000 euro kosten om de kalender te maken en de expo te organiseren. NAKS vraagt om hulp om dat doel te bereiken. “We hopen dat vooral de afro gemeenschap bereid is hieraan mee te werken; want we weten allemaal best wel dat onze gemeenschap ondanks haar uitdagingen ontelbare bijzondere iconen heeft voortgebracht die nooit op een voetstuk geplaatst worden. Daarom zeg ik dat dit een belangrijk project is voor het behoud van onze afro cultuur en nationaliteit.”

De organisatie is deze crowd funding campagne gestart op de crowd funding website van Apura Networks. “Het is vrij simpel om te ondersteunen. Bezoek onze crowd funding pagina en help mee met wat je kan missen.”

Staphorst heeft de hulp ingeroepen van enkele (NAKS) celebrities om hun achterban te vragen om te ondersteunen. Deze week gaat bijvoorbeeld van komediant Clifton Braam een videoboodschap online. “Dit is een prachtig initiatief. Van onschatbare waarde. Zowel mijn vader als ikzelf komen uit de stal van NAKS; er is daarom geen twijfel aan waarom ik dit ondersteun.” Andere NAKS celebs hebben ook hun ondersteuning toegezegd.

Ook zangeres Jeanine LaRose uit Zaandam spreekt een boodschap in. “Ik kom misschien niet uit de stal van NAKS, maar dit had meteen mijn hart.”

NAKS heeft leuke incentives voor de mensen die het project sponsoren, waaronder gesigneerde exemplaren van de Sranan Icons kalender en VIP uitnodigingen voor de expo die ook in Nederland zal worden gehouden.

Wilt u de Sranan Icons kalender sponsoren? Klik dan hier voor alle informatie.