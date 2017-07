Crowdfunding voor nieuwe Surinaamse film ‘WIREN’

31 juli 2017 | |

PARAMARIBO, 31 jul – Gisteren werd in Suriname de eerste persbriefing gehouden van de nieuwe Surinaamse speelfilm ‘WIREN’. Dit project is een initiatief van de SUDOBE (Stichting Surinaamse Doven Belangen) en IT GOES Productions en zal in het laatste kwartaal van 2017 worden opgenomen in Suriname. WIREN vertelt het verhaal van een doof geboren Nickeriaanse jongen, die vecht voor zijn eerlijke plek in de maatschappij. Na vele obstakels te overwinnen komt hij voor zijn grootste obstakel; opkomen voor zijn rechten.

Deze productie heeft een tijdsplanning van 2 jaar. “We zijn nu in de pre-productie fase” zegt de regisseur van de film Ivan Tai-Apin. “Eindelijk is onze casting rond (250 man) , de mensen hebben 2 maanden lang geoefend, maar hebben nog 2 maanden te gaan. Horenden zullen rollen spelen van doven en vice versa. Beide groepen leren van elkaar, dat is precies wat we willen met deze film; integratie, participatie en acceptatie bevorderen van doven in de samenleving” zegt Tai-apin.

Enkele bekende Surinamers, die in deze film zullen spelen zijn Idi Lemmers, Conchita Leeflang, Borger Breeveld, Kavita Ramphal, Hilkia Lobman, Arseño Brand-Flu en nog vele anderen. Thecla Clarke zal werken aan de songs voor deze productie. Ook zijn de Gripbusters (camera en licht) en Checkmysound (geluid) speciaal gevraagd voor deze productie. De Director of Photography is Sander Coumou. De opnames zullen in de 2de week van oktober van start gaan.

Alle hulp is nodig om dit project te kunnen neerzetten, vandaar dat er gestart is met de crowdfunding op Apura Networks. Mensen die financieel willen steunen kunnen dit doen via de site Apura.org.