Latin King Johan Misiedjan is terug met nieuwe single

29 juli 2017

Het werd eens tijd, want zijn laatste single Wan Nyun Taki stamt alweer uit 2007. De Latin koning van Suriname Johan Misiedjan heeft een nieuwe single Sisa. “Het is een kizomba nummer en gaat over de vrouw die ik zou willen hebben om mee oud te worden en daar zing ik over in dit lied”, vertelt de zanger vol lof. “Kizomba is in heel Europa razend populair en ik wil alles qua latin in mijn repertoire”, vult hij aan.

The Latin King of Suriname gaat zijn nieuwe single tijdens zijn grootconcert op 5 augustus bij het Kwaku Zomer Festival lanceren. Voor mij een grote eer. Het doet mij heel goed dat Suriname nog steeds achter mij staan. Ik ben namelijk uitgenodigd door de organisatie van het festival om een concert te geven Master Misiedjan belooft een top optreden te zullen verzorgen. Voor zijn muzikale begeleiding heeft hij een eigen orkest namelijk Johan Misiedjan y Su Orquesta met elf topmusici die allen hun sporen hebben verdiend in de latino wereld.

De Surinaamse Latin Koning woont nu in België. Naast artiest is hij ook zakenman. Al zijn muziek brengt hij zelf uit via zijn eigen label SHOWCENTER in België. Zijn nieuwste single is vanaf eind augustus 2017 op Itunes en alle music stores verkrijgbaar. Master Misiedjan heeft volgend jaar februari een grote muzikale verrassing voor Suriname. Hij is nu al bezig met de voorbereidingen.