NDP: gebrek aan woningen grootste probleem Suriname

28 juli 2017

PARAMARIBO, 28 jul – Op dit moment is het grootste ontwikkelingsprobleem van Suriname het gebrek aan woningen. Dit zegt André Misiekaba, voorzitter van de NDP-fractie in het parlement. Betaalbare huisvesting voor tienduizenden burgers is een enorme uitdaging. De regering daarom de sociale woningbouw moeten verheffen tot haar hoogste prioriteit. “Huisvesting is probleem nummer één in Suriname”, zei Misiekaba in het parlement.

Het is een probleem dat dwars door andere uitdagingen loopt. “Het is niet mogelijk om het leven te organiseren als je geen dak hebt boven je hoofd”, zei Misiekaba. Hijzelf wordt overstelpt met hulpverzoeken van ‘wanhopige’ burgers. Als de mensen al een huurhuis bewonen, komen ze haast niet rond. De huurprijzen, vaak in euro’s of dollars te voldoen, zijn veel te hoog. Het is dus van belang dat er meer daadkracht aan de dag wordt gelegd.

Volgens het ministerie van Sociale Zaken & Volkshuisvesting zijn er zeker twintigduizend aanvragen. Het eerste kabinet Bouterse wist ongeveer achttienhonderd woningen neer te zetten. Het tempo is te laag. “De regering is niet in staat het alleen te doen. Los van de politieke rompslomp en bureaucratie, zal met particulieren samengewerkt moeten worden”, aldus Misiekaba. Zeker vijfduizend woningen moeten zo wel te bouwen zijn.