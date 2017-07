TV première documentaire JAJI – Lotgenoten op TV West

27 juli 2017 | |

Op 9 augustus 2017, is het precies 127 jaar geleden dat de eerste Javaanse contractarbeiders in Paramaribo (Suriname) aankwamen. De Haagse filmmaker Jeffrey Salimin maakte daarover de documentaire ‘JAJI – Lotgenoten’ waarin hij op zoek gaat naar wat is overgebleven van het gevoel van lotsverbondenheid dat sterk onder de eerste generatie Javaanse immigranten in Suriname leefde, het zogenaamde jaji-gevoel. De documentaire is volgende week te zien op TV West

In de periode van 1890 tot 1939 werden zo’n 33.000 Javanen uit het voormalig Nederlands-Indië verscheept naar Suriname, waar zij te werk werden gesteld op de plantages. In de documentaire komen pak Boeniran Djopawiro(FOTO – links) en pak Ngadino Kartoredjo twee nog leven zijnde immigranten aan het woord.

De film ging op 21 maart 2016 in première in Pathe Buitenhof. Sindsdien is het in totraal 35 keer vertoond in binnen- en buitenland. In maart en april 2017 waren er enkele succesvolle vertoningen in Suriname en Indonesië. In het kader van een cultureel uitwisselingsproject waren er in Suriname 10 voorstellingen en in Indonesië 6. In Jogyakarta was zelfs de koning, sultan Hamengkubuwono X aanwezig.

De tv-première van Jaji is op TV West. De documentaire wordt in twee delen uitgezonden.

Zondag 30 juli, 13.00 uur (deel 1)

Zondag 6 augustus, 13.00 uur (deel 2)

De uitzendingen worden elk uur herhaald

TV West is te ontvangen via alle digitale pakketten.