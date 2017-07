Surinaamse politie vindt acht kilo coke bij hondenhok

25 juli 2017 | |

PARAMARIBO, 25 jul – De politie heeft ongeveer acht kilogram cocaïne gevonden bij een familie thuis. De coke werd bij toeval ontdekt. De politieagenten waren afgegaan op een melding van inbraak op het betreffende adres. Toen ze arriveerden en op onderzoek uitgingen, werd het spul achter het hondenhok ontdekt.

Er zijn nog geen aanhoudingen verrichten. Politiecommissaris Guno Roosenhoff zegt tegenover de Times of Suriname dat het onderzoek nog in volle gang is. De cocaïne is in beslag genomen. Getracht wordt te achterhalen of de huiseigenaar betrokken is bij handel in drugs. De politie wil het naadje van de kous weten. Mogelijk hadden eventuele inbrekers weet van de aanwezigheid van drugs op het adres.

Om een of andere reden moet dan hun poging de coke mee te nemen, mislukt. Of het is er achtergelaten om later mee te nemen. Volgens de Times hoorde een buurtbewoners de honden blaffen op gegeven moment. Omdat rekening werd gehouden met inbrekers, werd de politie ingeschakeld. De politieagenten kamden de omgeving af om de inbrekers te vatten en te achterhalen hoe zij waren binnengetreden.