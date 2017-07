Regering Suriname betreurt overval op Franse ambtenaar

22 juli 2017 | |

PARAMARIBO, 22 jul – Het ministerie van Handel, Industrie & Toerisme, HI&T, is niet te spreken over de overval op een Franse topambtenaar. De overval in het hartje van Paramaribo is reden genoeg voor extra alertheid. “Wij betreuren dit ernstige voorval ten zeerste, waarbij een buitenlander door twee criminelen is overvallen. De veiligheidssituatie in het gebied heeft onze aandacht en de politie zal de surveillance opvoeren”, meldt het ministerie.

Intussen wordt vaker gepatrouilleerd in het gebied, dat ook bekend staat als het Uitgaanscentrum Paramatribo. De ambtenaar is door rovers aangevallen en neergestoken. De rovers hadden getracht de tas buit te maken, die de man bij zich had. Het incident is om meerdere redenen zorgwekkend. “Wij zijn ons ervan bewust dat veiligheid voor de ontwikkeling van toerisme in Suriname van groot belang is”, meldt HI&T.

Samen met instanties en ondernemers zal binnenkort overleg gevoerd worden over de veiligheidssituatie. “Het doel hiervan zal zijn om samen tot een effectieve en structurele aanpak te komen om het veiligheidsgevoel van burgers en bezoekers in het uitgaansleven te verhogen”, aldus het ministerie. Het slachtoffer is beleidsadviseur van de prefect (gouverneur, red.) in Frans Guyana.